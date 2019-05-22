В конфетах «Коровка» нашли неуказанные добавки

«Росконтроль» проверил популярные молочные конфеты семи торговых марок, выполненных по рецептуре классических советских конфет «Коровка».

Хотя сегодня товарный знак «Коровка» оформлен на «Рот Фронт», целый ряд производителей придерживаются классической советской рецептуры и производят схожие товары под узнаваемыми брендами. В традиционный состав должны входить сахар, патока, сгущенное молоко, сливочное масло, ванилин.

Экспертизе подвергли марки «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), «Александровские коровки», «Просто», «Д» (три последних образца изготовлены на фабрике «Сладовянка»).

Материалы по теме Повод для паники Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы

Все проверенные торговые марки вызвали нарекания. В них входили растительные жиры, не предусмотренные ГОСТом. При этом честно состав указали только для конфет «Сливочки из крыночки».

2,5 процента молочного жира, согласно стандартам, нашли в составе только у трех образцов: «Рот Фронт», «Александровские коровки» и «Просто». При этом все они умолчали о растительных жирах.

По итогам оценки жирнокислотного состава образцов худшие результаты показали конфеты «Просто», «Сливочки из крыночки», «Азовская молочная», «Каждый день» и «Д». Их занесли в черный список «Росконтроля». Например, доля растительных жиров в составе «Просто» — 30 процентов.

При этом все образцы соответствовали критериям безопасности. Также нигде не обнаружено консервантов и подсластителей, не вызывали нареканий внешний вид и вкус.

Ранее «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» оценил качество шоколадных конфет. Худший результат показала марка «Красный Октябрь». Рекомендованы к покупке марки Ferrero Rocher, «Вдохновение», Fine Life и «Бабаевский».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!