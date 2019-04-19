Назван самый лучший зефир в шоколаде

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование зефира в шоколаде пяти торговых марок и выяснил, что только одна из них соответствует всем требованиям безопасности и стандарту для данного продукта.

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Речь идет о зефире «Мое обожание». Также в рамках исследования был проверен продукт торговых марок «Шармэль», «Лянеж», «Дикси» и «Полет». Как отмечают специалисты, у всех остальных оказалась недостоверной информация о составе продукта. Так, в зефире «Шармэль» и «Лянеж» нашли не указанный на упаковке подсластитель, который к тому же не предусмотрен для использования в данном виде. В зефире «Дикси» и «Полет» сомнительным оказался состав шоколада.

Помимо этого, почти во всех образцах, кроме марки «Полет», эксперты зафиксировали очень малое количество или отсутствие одного из основных ингредиентов для зефира — яблочного пюре. По микробиологическим показателям весь проверенный зефир оказался соответствующим требованиям безопасности.

Ранее «Росконтроль» исследовал шоколадную пасту и нашел в продуктах «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» нарушения требований безопасности. Например, в пасте «То, что надо!» оказалось высокое содержание плесени, а в «Бурешке» — большое количество токсичных элементов. Рекомендованными к покупке оказалась только Nutella и Fine Life.

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