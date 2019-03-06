Названа лучшая шоколадная паста

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколадной пасты. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки». Три из них — Nutella, Fine Life, ZENTIS NUSSPLI — ореховые с добавлением какао, остальные — шоколадно-ореховые.

Специалисты проанализировали продукт по более 70 параметрам качества и безопасности, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке, провели исследование на массовые доли какао, а также органолептические свойства.

По итогам проверки образцы «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» были добавлены в черный список «Росконтроля» за нарушение требований безопасности. Например, в пасте бренда «То, что надо!» обнаружили высокое содержание плесеней, а в «Бурешке» — большое количество токсичных элементов.

В списке товаров с замечаниями оправилась паста марки ZENTIS NUSSPLI — за неудовлетворительные органолептические свойства. Рекомендована к покупке только продукция брендов Nutella и Fine Life.

Ранее «Росконтроль» провел исследование качества сметаны с массовой долей жира 20 процентов в сегменте от 190 до 250 рублей за килограмм.

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