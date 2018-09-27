Цены на сладкое пошли вверх

Цены на кондитерские изделия в России в августе пошли вверх. Как отмечается в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), в целом по стране розничные цены на кондитерские изделия поднялись на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметно из всех видов сладкого подорожали пряники, печенье и торты с пирожными. Так, средние цены на пряники поднялись на 2,1 процента до 129,5 рубля за килограмм, печенье на 0,7 процента до 149,4 рубля за килограмм, торты с пирожными на 3 процента до 446 рублей за килограмм. Цены на шоколад поднялись на 0,3 процента до 837,1 рубля за килограмм. В то же время кексы и рулеты стали дешевле на 2,8 процента, а карамель на полтора процента.

«В течение 2018 года цены на сладости немного корректировались по сравнению с пиковыми значениями, которые были отмечены в основном в 2017 году. Однако в связи с усилениям инфляционных процессов высока вероятность того, что до конца этого года стоит ожидать разворота тенденции и продолжения роста цен», — прогнозирует исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.

Сильнее всего сладости подорожали в Санкт-Петербурге — на 3 процента. На 2,3 процента цены выросли в Дальневосточном федеральном округе. На Урале сладости подорожали за год на 1,7 процента. В то же время в Южном федеральном округе цены опустились на 1,8 процента, а в Северо-Кавказском — на 0,6 процента.

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