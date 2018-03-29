Россияне подсели на сладости

В России в 2017 году было зафиксировано рекордное потребление кондитерских изделий. В среднем в год на каждого гражданина пришлось 24,5 килограмма сладкого, траты на кондитерские изделия составили порядка семи тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

«Шоколадные кондитерские изделия остаются самыми дорогими, но и одними из самых популярных видов сладостей в России. С 2013 года доля расходов на шоколадные кондитерские изделия выросла с 32 процентов до 38 процентов в 2017 году», — отметили в пресс-службе ЦИКР. Там также добавили, что в 2017 году потребление шоколада и шоколадных кондитерских изделий составило около пяти килограммов на человека. В ЦИКР отметили, что цены на шоколад и конфеты сильно выросли в 2015-2016 годах — в среднем по стране на 35-60 процентов.

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

Расходы на мучные кондитерские изделия с длительным сроком хранения, такие как печенье, вафли, пряники, составила по итогам года 24 процента от всех трат на сладости. В организации отметили, что этот вид сладостей остается наиболее популярным и по итогам года оказался в лидерах по объемам потребления — 9,6 килограмма в год на человека.

Траты на мучные кондитерские изделия недлительных сроков хранения (торты, пирожные) составили 11 процентов от общих расходов на сладости. Расходы на сахаристые кондитерские изделия (ириски, мармелад, марципан) и карамель составили 27 процентов в структуре трат на сладости в целом.

Исследователи отметили, что лидером по тратам на сладости в 2017 году был Центральный федеральный округ (входят Москва и Подмосковье, которые влияют на общую картину из-за более высоких цен и объемов потребления). Высокие траты на сладости были были отмечены в Северо-Западном федеральном округе (входит Санкт-Петербург) и Южном федеральном округе. Меньше всего на сладости в 2017 году тратились жители Северо-Кавказского и Сибирского округов.

В конце 2017 года ЦИКР сообщил, что на российском кондитерском рынке произошло почти полное импортозамещение, и на долю отечественного производства приходится около 90 процентов всех продаваемых в стране сладостей. По данным организации, импорт стал представлять собой преимущественно дорогую продукцию из ЕС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!