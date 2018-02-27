Названы самые качественные ириски

Некоммерческая организация «Росконтроль» выявила нарушения при производстве ирисок. Об этом говорится в исследовании «Росконтроля», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Организация провела исследование шести брендов конфет, которые производят четыре предприятия: «Кис-Кис» и «Золотой ключик» («Красный октябрь»), «Молока до потолка» и Toffee («Азовская кондитерская фабрика»), Meller (Perfetti van Melle), «Нота Бум» («КДВ Воронеж»). По ГОСТу изготовлены только ириски, сделанные на фабрике «Красный Октябрь».

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«Два образца, "Молока до потолка" и Toffee (оба производства «Азовской кондитерской фабрики» — прим. «Ленты.ру»), занесены в черный список "Росконтроля"», — говорится в исследовании. Как пояснили в организации, в составе указано цельное сгущенное молоко (один из основных продуктов для производства этих конфет — прим. «Ленты.ру»), но при тестировании его следов выявлено не было. В «Росконтроле» также отметили, что во всех протестированных образцах были обнаружены трансжиры, однако в ирисках Toffee их содержание превышало максимально допустимый уровень в несколько раз.

В ходе проверки эксперты оценили вкус и калорийность конфет. Согласно результатам исследования, вкус, запах и внешний вид всех ирисок соответствуют нормам. Наибольшая пищевая ценность оказалась у «Молока до потолка» — 560 килокалорий в 100 граммах конфет, меньше всего — у ирисок «Нота Бум»: 405 килокалорий. В «Росконтроле» также отметили, что все проверенные конфеты безопасны — при тестировании не было выявлено бактерий, патогенных микроорганизмов, кишечной палочки, дрожжей или плесени.

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