Назван самый вкусный российский шоколад

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела экспертизу темного шоколада, который продается в России. Копии протоколов исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру». В выборку попали семь популярных брендов: «Бабаевский» («Люкс»), «Вдохновение», Alpen Gоld, «Фабрика имени Крупской» («Особый»), «Россия — щедрая душа» («Российский»), Dove и «Слад&Ко».

Все образцы шоколада прошли соответствие ГОСТу, нарушений обнаружено не было. Однако вкусовые качества плиток различались. По итогам экспертизы и анализа профессиональных дегустаторов самым вкусным был признан шоколад «Вдохновение», который набрал 14,3 из 15 баллов. На втором месте «Фабрика имени Крупской» (13,3 балла), на третьем — «Бабаевский» (12,9). Шоколад бренда «Россия — щедрая душа» набрал 11,8 балла, Alpen Gоld — 11,4 балла, Dove — 10 баллов, замыкает рейтинг «Слад&Ко» с 9,8 балла.

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«Определенные лабораторно массовые доли общего сухого и сухого обезжиренного остатка какао в образце «Слад&Ко» относительно высокие, соответственно 55,1 процента и 21,4 процента. Поэтому по формальным признакам эти образцы соответствуют стандарту и могут называться шоколадом. Однако с учетом результатов дегустации, натуральность и (или) качество использованных компонентов вызывают сомнения», — отмечает ведущий эксперт «Росконтроля» Светлана Дмитриева.

Невзирая на то что «Вдохновение» оказался самым вкусным, эксперты усомнились в том, что эти плитки можно считать шоколадом. «По результатам дегустации он не дотягивает до установленного стандартом минимального значения по массовой доле сухого обезжиренного остатка какао. При этом жирнокислотный состав жира "Вдохновение" соответствует маслу какао», — говорится в исследовании.

По итогам исследования эксперты «Росконтроля» рекомендовали покупать шоколад марок «Бабаевский», Alpen Gоld и «Фабрика имени Крупской». Остальные бренды получили замечания от экспертов за состав либо за вкус.

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