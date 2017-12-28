Названо самое вкусное шампанское России

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела анализ популярных брендов шампанского российского производства. Копии итогов анализа имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании участвовали бренды РИСП («Российское шампанское»), «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера. Левъ Голицынъ», «Цимлянское шампанское», «Буржуа», а также «Советское шампанское».

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По итогам исследования дегустаторов самым вкусным было признано шампанское «Наследие мастера. Левъ Голицынъ» — по итогам экспертизы оно набрало 85 баллов. На втором месте «Буржуа» — 80 баллов, замыкает тройку «Абрау-Дюрсо» — 77 баллов.

«Экспертиза показала, что проверенные образцы шампанского не являются фальсификатами, так как по показателям качества соответствуют требованиям указанного в маркировке стандарта. Маркировки также соответствует наименованию. Четыре образца из шести имеют хорошие органолептические свойства, и все вина можно считать безопасными», — рассказал глава экспертного направления организации Андрей Мосов.

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«Советское шампанское» получило 75 баллов и расположилось на четвертом месте. К игристым винам посредственного качества эксперты организации отнесли «Российское шампанское» и «Цимлянское шампанское», которые получили 69 и 68 баллов соответственно.

Все бренды шампанского не представляют угрозы для жизни, все выполнены в соответствии с действующими стандартами. Самым дорогим из перечисленных брендов является «Наследие мастера. Левъ Голицынъ» (390 рублей за бутылку), на втором месте «Цимлянское шампанское» (333 рублей), на третьем — «Абрау-Дюрсо» (328 рублей). Бутылка «Буржуа» обойдется в 227 рублей, «Российского шампанского» — в 217 рублей, а «Советского» — в 180 рублей.

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