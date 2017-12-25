Россиянам предложили напичканную опасными микробами форель

Негосударственная организация «Росконтроль» после проведения экспертизы малосольной форели, которая продается в вакуумной упаковке, внесла продукцию четырех брендов в черный список. Об этом говорится в исследовании, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Росконтроль» проверил образцы продукции пяти брендов, изготавливающих форель по своим техническим условиям (ТУ), — «Фишерель» («Наша семья»), «Меридиан», «Русское море», «Адара» и «ВкусВилл». В образцах первых четырех специалисты нашли многократное превышение допустимого уровня микробов — в рыбе «Меридиан» он оказался выше в 20 раз, в образце «Фишерель» — в 31 раз. В форели «ВкусВилл» показатель приближен к максимальной допустимой отметке.

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В рыбе всех брендов, кроме «ВкусВилл», также обнаружены консерванты, при этом в продукции «Фишерель» зафиксировано превышение их допустимого количества в два раза. По словам главного эксперта «Росконтроля» Ирины Аркатовой, производитель не имеет права превышать нормы по консервантам, так как они определены техническим регламентом Таможенного союза для каждого вида продукции.

«Росконтроль» также обнаружил во всех образцах рыбы меньшее количество жиров, чем указано на маркировке. Так, наибольшее расхождение выявлено в форели «Адара» — более чем в два раза, наименьшее — в рыбе бренда «ВкусВилл» (жирность занижена на 28 процентов). Продукция этого бренда также оказалась самой малосоленой.

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