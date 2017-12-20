Россия осталась без «Птичьего молока»

В России не оказалось качественных тортов «Птичье молоко». Об этом свидетельствует анализ негосударственной организации «Росконтроль», которая изучила кондитерские изделия на российском рынке. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По словам создателя торта «Птичье молоко» Владимира Гуральника, который участвовал в исследовании, по вкусу оригиналу соответствуют только изделия компаний «Фили-Бейкер», «Шереметьевские торты» и «Кондитерская Прохорова». Продукция брендов «Масконти» и «Птичка» по этому параметру не похожи на изначальный вариант.

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы

При этом наличие оригинального вкуса не означает качественного производства: все изделия перечисленных брендов были созданы с нарушениями. Так, в тортах всех марок было выявлено двукратное превышение допустимой нормы диоксида серы — консерванта, который обязательно должен указываться в составе.

В продукции «Шереметьевских тортов» и «Кондитерской Прохорова» действительно используется заявленный молочный жир (для шоколадной глазури), а вот в составе тортов от «Фили-Бейкер» и «Масконти» при заявленном животном жире обнаружили смесь растительных. В «Птичьем молоке» от «Птички» молочного жира нет вообще.

«Иногда производитель указывает настоящий состав в маркировке, а иногда лукавит. Три производителя — "Фили-Бейкер", "Шереметьевские торты" и "Масконти" — указывают в маркировке, что используют в числе ингредиентов "глазурь кондитерскую", и состав образцов действительно ей соответствуют», — отметили в «Росконтроле». Не соответствует заявленным стандартам опять же продукция «Птички» — в ней нет масла какао в количестве не менее 12 процентов, что является обязательным условием для присвоения наименования «шоколадная».

С нового года в России ужесточаются правила использования в кондитерской продукции трансжиров. Анализ показал, что к новым требованиям готова только «Кондитерская Прохорова».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!