В «Рублевских» сосисках нашли использованные сосиски

Негосударственная организация «Росконтроль» провела исследование качества сосисок и колбас. По итогам анализа в продукции некоторых брендов были найдены уже использованные сосиски, а также запрещенные ГОСТом каррагинан, крахмал, мука, шкурки птиц. Копии протоколов анализа имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в проверке участвовали 12 типов молочных сосисок от компаний «Велком», «Ремит», «Останкино», «Ближние горки», «Окраина» и «Рублевский», а также докторская колбаса брендов «Велком», «Ремит», «Останкино», «Ближние горки», «Царицыно» и «Микоян». Производители утверждают, что их изделия соответствуют ГОСТу.

Однако анализ показал, что в мясной продукции выявлены запрещенные стандартом каррагинан, крахмал, мука, шкурки птиц. Кроме того, эксперты нашли препарат коллагенового белка — порошок, полученный из отходов переработки мясных туш, который добавляют для снижения их себестоимости и в качестве стабилизатора консистенции и влагоудерживащего агента.

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Остатки уже использованных сосисок и колбасных изделий обнаружили в молочных сосисках бренда «Рублевский». «Росконтроль» полагает, что продукция была отправлена на переработку в целях экономии. Для этого могли быть использованы возвратные партии из торговых сетей, а также излишки.

Соответствующей ГОСТу оказалась только партия сосисок от «Ближних горок», при этом докторскую колбасу этого же бренда «Росконтроль» занес в собственный черный список за многочисленные нарушения качества.

Организация отмечает, что, невзирая на многочисленные нарушения, вся продукция не несет опасности для здоровья. Например, уровень фосфора во всех образцах невелик и сопоставим с его естественным уровнем в мясном сырье. В прошлых экспертизах «Росконтроль» выявлял, например, листерии и кишечные палочки.

Анализ состава мясной продукции проводился в Научно-исследовательском испытательном центре ФГБНУ РАН «ФНЦ пищевых систем имени Горбатова».

Наличие в составе мясных изделий уже использованных сосисок и колбас в «Росконтроле» назвали «находкой года».