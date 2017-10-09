«Россия научилась жить без импорта»

Российский малый бизнес переживает подъем вместе с восстанавливающейся экономикой. Особенно активно новые мелкие предприятия открывает молодежь, а причиной бума является импортозамещение. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

«Лента.ру»: У нас в стране в последние месяцы отмечен подъем экономики. Как на общем фоне выглядит ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса, оно растет, развивается?

Денис Осин: Первым фактором, влияющим на рынок, сейчас является снижение ключевой ставки. Мы видим, что рынок все больше стабилизируется. Предприниматели уже привыкли жить в текущих условиях, которые не стали лучше, они не стали понятнее, они просто стали традиционными, привычными. Бизнес понимает, как работать на таком рынке. Это хорошо показывает индекс настроений малого бизнеса (показатель который замеряет Альфа-Банк в рамках исследования «Пульс малого бизнеса»), который оказался самым высоким в июне 2017 года за последние два года. Несмотря на то, что этот показатель находится в отрицательной зоне — всего минус 21 пункт (индекс может изменяться от минус 100 до плюс 100), отрасль определенно воспряла духом.

Если говорить о кредитовании в целом, то согласно исследованиям, рынок продолжает сжиматься. В 2016 году размер кредитного портфеля сократился на 9 процентов и составил 4,5 триллиона рублей. Объем выдач также упал на 3 процента до 5,3 триллиона. На фоне удешевления кредитов это смотрится странно, но можно объяснить тем, что предприниматели просто не верят в то, что могут получить финансирование от банков, и соответственно меньше обращаются за кредитами. Еще одна тенденция характерная для рынка кредитования МСБ — наращивание объема выдачи кредитов 30-ю крупнейшими банками. Это значит, что происходит перераспределение портфеля кредитования малого и среднего бизнеса. Крупные банки забирают большую долю рынка. Если говорить о спросе на кредитование у наших клиентов в 2017 году, то тут мы видим стабильную заинтересованность со стороны бизнеса — наш портфель за девять месяцев этого года вырос в два раза в сравнении с 2016 годом.

Для того чтобы предлагать лучшие решения и соответствовать ожиданиям наших клиентов, мы запустили несколько новых кредитных продуктов в этом году. Один из них — экспресс-овердрафт, и для нас это пример современного репозиционирования кредитования, который сильно отличается от традиционных подходов. Количество таких кредитов достигает тысячи в месяц.

В чем разница? Мы внимательно смотрим на текущих клиентов на основании big data и аналитики, которая есть по работе этого клиента с банком на протяжении нескольких лет. Мы можем, опираясь на этот анализ .делать индивидуальное предодобренное предложение. Это значит, что мы можем давать большему числу клиентов займы на различные суммы. Одному мы дадим 100 тысяч рублей, кому-то мы предложим 500 тысяч, а кто-то получит и 10 миллионов. Так мы диверсифицируем этот риск через различные суммы, и это решает сразу два вопроса: получение клиентом необходимых ему заемных средств и снижение потерь, связанных с данным сегментом.

А вы замечаете какие-то перемены к лучшему в секторе малого и среднего бизнеса по сравнению с предыдущими годами?

Да, мы видим, что количество компаний, работающих на этом рынке, увеличивается. Опираясь на сведения из открытых источников, мы видим прирост год к году. В январе 2015 года к январю 14-го был прирост на 17 процентов. В январе 2016-го это число увеличилось еще на 4 процента к предыдущей отметке, а в январе 2017-го — еще на 4 процента, несмотря на все кризисные явления. То есть плавно, медленно, но рынок растет. Мы объясняем это, с одной стороны, ростом возможностей, а с другой — становится больше жителей России, которые по тем или иным причинам решают самостоятельно или под воздействием каких-то внешних факторов зарабатывать сами. Мы также обратили внимание, что сфера малого бизнеса молодеет. Все больше появляется ребят, которые заканчивают вузы, не готовых идти работать по найму, а вместо этого открывают свое собственное дело.

Для нас это хороший сигнал — в этом секторе будет больше возможностей. С, с молодежью приходит новое понимание предложений для конечных потребителей, новые технологии, и это один из интереснейших факторов, которые сейчас есть на рынке.

Часто говорят, что малый бизнес должен занимать большую долю в экономике страны. Например, в США он составляет более 50 процентов ВВП. Какова доля малого бизнеса в ВВП России и какой она должна быть? Что могли бы сделать банки, регуляторы, экономический блок правительства, какие меры могут быть предложены?

На мой взгляд, возникает двоякая ситуация. Правительство много говорит о поддержке малого и среднего предпринимательства, при том, что доля таких предприятий все еще не превышает в ВВП 20 процентов. Немного странно, что при таких декларируемых мерах со стороны государства, эта доля практически не меняется последние 20 лет. В одиночку ни банки, ни сами компании, не смогут что-либо кардинально изменить.

Что можем сделать мы? Мы можем искать и давать лучшие решения для компаний малого бизнеса, стараться помогать в рамках тех рисков, которые есть на рынке. Мы также можем повышать понимание клиентов того, как работать в нынешних условиях — как работать с персоналом, какие каналы продаж развивать, можем рассказывать о том, что умеем делать сами — система лояльности, внедрение сервисных моделей. Мы на протяжении последних 10 лет мы много в этом направлении делаем и будем продолжать делать то, что в наших силах. К сожалению, этого мало. Хотелось бы, чтобы намерения и заявления государства в отношении малого бизнеса обрели конкретику, чтобы это почувствовали наши предприниматели.

Вы коснулись темы молодежи. В каких секторах она создает новые предприятия наиболее активно, что сейчас считается «молодежным бизнесом»?

Все, что сейчас связано с технологиями и интернетом, — это сфера молодых и талантливых ребят. И это не значит, что у них у всех есть IT-образование. Мир сейчас совершенно другой, чем 10-15 лет назад. Возможности онлайн-пространства и примеры успешных бизнес-проектов на Западе подталкивают наших молодых людей к тому, чтобы делать нечто подобное. Очень здорово, что в России появилось достаточное количество акселераторов, площадок, на которых молодежь может, опираясь на опыт и знания менторов, развивать свои предпринимательские способности. И интернет-торговля, и интернет-консалтинг, и огромное число разных онлайн-решений, которые стремительно ворвались на рынок, приходят именно из интернет-среды.

Еще недавно бухгалтерия была уделом определенной профессии и набора знаний, нескольких опытных людей, которые делают расчеты для компании. Сейчас есть множество решений на рынке, когда все эти действия делает машина.

Предприниматели могут очень хорошо сэкономить на этой статье расходов, поскольку вся бухгалтерия будет рассчитываться компьютером. То же самое можно сказать и про налоги, и про аналитику, которая сейчас доступна для любых компаний — что такое сезонность, каковы мои обороты, где у меня есть кассовые разрывы. Когда-то для этого нужно было считать в Excel и на листочке, сейчас это можно получить в виде готовых решений.

Так технологии меняют облик малого и среднего предпринимательства. Но это только начало. Роботы, о которых мы в молодости читали в фантастике, уже сейчас работают во многих отраслях экономики. К примеру, у нас в кассовом центре Альфа-Банка робот обрабатывает огромный объем наличности. Он это делает быстрее и качественнее, он не болеет и не уходит в декрет, может работать 24 часа в сутки. А если поставить рядом второго, будет работать еще быстрее. Это совершенно другой мир, его еще 10 лет назад было сложно представить или спрогнозировать. А что будет еще через 10 лет? Наверняка появятся новые профессии. Вероятно, будут важны специальности по моделированию, программированию или управлению этими роботами.

Хотелось бы перейти от общего к частному. К вам приходят люди, уже имеющие или желающие создать малый бизнес. Кто они? Каков портрет среднего заемщика?

Нет четкого портрета заемщика, и возраст может бытьлюбым — от 18 до 60 лет, и сфера деятельности и потребности в привлеченных средствах различные. Сейчас есть определенный тренд в сторону молодежи. Но бизнес в России не работает по фантазийным сценариям. Существует список приоритетов — отрасли работы, где распространен малый бизнес. Структура рынка такова, что самым большим сегментом остается розничная торговля. До сих пор количество организаций общественного питания — баров, ресторанов — в России намного меньше, чем на развитых европейских рынках. Молодые предприниматели видят эту нишу и заполняют ее. Создается много компаний, связанных с интернет-торговлей. Открываются и оптовые компании — когда у тебя появляется опыт работы с конкретным продуктом или в конкретном сегменте, ты понимаешь, что можешь продавать больше.

Здорово, что сейчас появляется больше производственных компаний. И здесь причина простая. Россия в последние годы начинает понимать, как жить и работать без импортных товаров. Когда мы видим, что импортозамещение работает, причем не в с точки зрения призывов, а с точки зрения конкретных движений, на рынке возникает ниша. Многие молодые фирмы начинают делать то, чего в России раньше не было. Это не только производство сыра или мяса, но и другие импортные продукты, которые раньше ввозились из-за рубежа. Пустые места быстро заполняются новыми идеями. Это очень устойчивый тренд. Исследования, которое мы проводим два раза в год, начиная с 2015 года показывает снижение количества компаний, которые работают с импортом. Их доля два года назад составляла 36 процентов, в июне 2017 года этот показатель был равен 23 процентам, и это значительное падение. С западным рынком сейчас связано огромное количество рисков, начиная от неприятностей с курсом (компании, которые попали в сложную ситуацию в конце 2014 года, когда взлетел курс доллара, хорошо это помнят) и заканчивая тем, что импортозамещение в России начинает все больше и больше набирать силу.

Конечно, все это связано со спецификой регионов. Самым сильным в этом отношении является юг России. В этом регионе очень много живой деловой активности — и в Краснодаре, и в Ростове, и в Волгограде.

Каков средний объем кредита для малого бизнеса? На что чаще всего берут деньги ваши клиенты?

Большое число заемщиков обращаются за закрытием кассового разрыва. Это вполне понятно для банка с точки зрения бизнес-модели. Когда есть текущий оборот, текущие транзакции, но может быть отсрочка платежа, и мы видим, что у клиента в этот момент у него может возникнуть нехватка средств. 500 тысяч рублей — это средняя сумма кредита, который может закрыть потребность в закрытии кассового разрыва. Долгосрочные кредиты в большей степени идут на пополнение оборотных средств, когда заемщику нужно добрать денег, чтобы перейти на следующий уровень собственного развития. Иногда это может выглядеть как некая инвестиция.Можно представить себе парикмахерскую с одним рабочим креслом. И предприниматель четко понимает, что если поставить второе, то его оборот вырастет на столько-то, поскольку у него есть клиенты, которые в это кресло сядут. В этом случае размер кредита может достигать 2,5-3 миллионов, сумма может доходить и до 10 миллионов. Рост объемов экспресс-овердрафта об этом свидетельствует — мы консервативный банк, но делаем большие шаги вперед в кредитовании малого бизнеса.

Какой вы могли бы дать совет могли дать малому предпринимателю с точки зрения банкира?

Меня об этом часто спрашивают молодые предприниматели, что бы я сделал, будучи на их месте. Я бы отметил одну важную вещь. Есть традиционный бизнес, который находится вокруг нас. Мы можем видеть, чем занимаются компании в моем районе, моем дворе, но важнее искать что-то уникальное, что будет гораздо привлекательнее обычного. В этом вся суть предпринимательства. Видеть жизнь под своим ракурсом, находить что-то, чего не видят другие — это уже путь к победе. Но это только начало. Дальше нужно быть последовательным в движении к собственной цели и понимать, что предпринимательство — это тяжелый труд. Миллионы клиентов и миллионы долларов сами на тебя не упадут.

Часто молодые бизнесмены забывают о такой вещи, как оценка рисков — понимание, что может помешать мне развиваться, что может помешать добиться поставленной цели. Конечно же, нужно вкладывать душу, ты занимаешься делом, которое должно стать делом всей твоей жизни. Нужно думать о том, как сделать счастливыми твоих конечных клиентов. Как понимать их боли, и как их реализовывать в своей бизнес-модели.

С другой стороны, сейчас больше возможностей для малого предпринимателя достичь успехов через франчайзинговые решения. Это ключ к первому опыту и первому заработку, когда тебе дают бизнес-модель, где все уже расписано по пунктам. Это хороший старт для того, чтобы прийти к успеху.

Ну и то, что я уже отмечал, — проекты, связанные с импортозамещением, с сельским хозяйством, с интернет-технологиями. В этих сферах лучше всего найти свое место и путь в бизнесе.

У нас сейчас снижается ставка рефинансирования, замедляется инфляция. Есть ли надежда на то, что ставки по кредитам станут более приемлемыми для людей, в том числе и представителей малого бизнеса?

Это синхронный процесс, потому что так работает рынок. При снижении стоимости средств для банков их ставки также идут вниз. Это видно на протяжении всего периода, когда ЦБ планомерно снижал ставку. Мы будем двигаться вместе с рынком в эту сторону и предоставлять клиентам лучшие решения.

