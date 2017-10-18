Экономика
 

Россияне перешли на отечественные сладости

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На российском кондитерском рынке произошло почти полное импортозамещение, отечественные производители намерены потеснить зарубежных конкурентов в премиальных сегментах. Об этом в среду, 18 октября, сообщил Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

«На долю отечественного производства приходится около 90 процентов всех продаваемых сладостей в стране, а импорт стал представлять собой преимущественно дорогую продукцию из Евросоюза», — сказала исполнительный директор ЦИКРа Елизавета Никитина.

В 2017 году для кондитерской отрасли России сложились наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года. «К этому можно в первую очередь отнести сочетание таких факторов, как относительно низкие цены на сырье, восстанавливающийся потребительских спрос, растущие экспортные продажи», — отмечается в сообщении центра.

По мнению Никитиной, следующей тенденцией станет замещение импортных сладостей отечественной продукцией в премиальных сегментах. «Дальнейшее увеличение потребления сладостей в России возможно скорее не столько за счет объемов, сколько за счет перераспределения в пользу более дорогих видов кондитерских изделий, к которым, безусловно, относятся шоколад и шоколадные конфеты», — полагает она.

В августе ЦИКР сообщил, что уровень потребления тортов и пирожных среди россиян резко вырос — в июне он достиг двух килограммов в год на человека, но при этом не приблизился к докризисным 2,5 килограмма.

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