Россияне стали есть больше тортов и пирожных

Уровень потребления тортов и пирожных среди россиян резко вырос — в июне он достиг двух килограммов в год на человека, но при этом не приблизился к докризисным 2,5 килограмма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

В ЦИКР отметили, что это происходит после почти двухлетнего сокращения потребления. «Именно эту категорию отличает один из самых высоких уровней роста цен по сравнению с другими видами сладостей — на 5 процентов в июне 2017 года к июню 2016 года и на 2 процента по сравнению с январем текущего года», — рассказали исследователи.

Отдельно сообщается, что динамика прироста производственных показателей по выпуску тортов с пирожными росла с начала года, когда выпуск увеличивался на примерно 4-5 процентов.

Лидером по выпуску тортов и пирожных остаются Москва и Московская область, при этом там сохраняются самые высокие розничные цены — в среднем 553,5 рубля за килограмм.

В мае Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выпустил исследование, согласно которому в результате снижения реальных доходов населения розничные продажи алкоголя в России сократились за пять лет с 9,2 до 6,6 литра на человека. Такой вывод содержится в докладе «2016: социально-экономическое положение населения — продолжающийся кризис или новая реальность?».