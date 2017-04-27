Экологически чистые продукты назвали недоступными для россиян

Жителю России потребуется около 500 долларов в месяц, чтобы питаться только экологически чистыми продуктами. Для большей части населения — это неподъемная сумма. Об этом в четверг, 27 апреля, заявила руководитель проектов Общественной ассоциации генетической безопасности Надежда Новоселова, передает ТАСС.

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«Мы проводили исследование, сколько стоит ежемесячная потребительская корзина экологически чистых продуктов в США, Европе и России. Абсолютно равные цены — около 500 долларов (порядка 30 тысяч рублей) в месяц», — сообщила она и добавила, что «для основной массы населения эти цифры неподъемные».

По ее словам, стоимость экологически чистых продуктов в России начнет падать после интенсивного развития соответствующей отрасли.

Согласно данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в марте составила 3771,9 рубля. Около половины этой суммы приходится на продукты питания, среди которых хлеб, картофель, мясо, молоко, овощи и фрукты. Оставшаяся часть расходуется на непродовольственные товары (одежда и белье, обувь, лекарства и прочее) и услуги (отопление, водоснабжение, электричество, транспорт и так далее).