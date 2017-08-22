Россияне стали реже ходить в бани и театры

Россияне экономят на досуге, более половины из них за последние полгода не посещали каких-либо развлекательных мероприятий или заведений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». В 2014 году этот показатель составил 45 процентов.

Доля респондентов, посетивших за последние полгода рестораны и кафе снизилась до 26 процентов (30 процентов в 2014 году), салонов красоты — до 12 процентов (13 процентов в 2014 году), платных бань и саун — до семи процентов (девять процентов), театров — до восьми процентов (11 процентов), концертов современной музыки — до трех процентов (восемь процентов), оперы и балета — до двух процентов (пять процентов).

В то же время увеличилось количество посетителей кинотеатров — до 24 процентов (22 процента в 2014 году) и ресторанов быстрого питания — до 19 процентов (17 процентов). При этом средний чек за одно посещение на человека вырос только в категориях «концерты современной музыки» и «салоны красоты» — с 1080 рублей до 1311 рублей и с 817 рублей до 1087 рублей, соответственно.

«Доля полностью отказавшихся от походов в развлекательные заведения не велика. Однако те респонденты, которые проводят досуг вне дома, явно сокращают и набор, вариативность выходов "в свет", и единовременные траты на развлечения», — отмечают эксперты.

10 августа «Ромир» сообщил, что средний чек россиянина за одно посещение магазина в июле снизился до 503 рублей по сравнению с 517 рублями месяцем ранее. При этом расходы граждан увеличились на 8,1 процента в годовом выражении.