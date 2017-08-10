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Россияне сократили траты на походы по магазинам

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Средний чек россиянина за одно посещение магазина в июле снизился до 503 рублей по сравнению с 517 рублями месяцем ранее. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

По сравнению с июлем 2016 года (510 рублей) показатель сократился на 1,4 процента от своей стоимости. «В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов», — отмечается в материалах исследования.

В Москве стоимость одного похода в магазин в июле снизилась по сравнению с июнем на 5,3 процента, или 36 рублей, до 646 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чек уменьшился на 17 рублей или 2,6 процента.

В то же время в Санкт-Петербурге средний чек прибавил семь рублей и вырос до 710 рублей, в годовом выражении рост составил 4,1 процента.

8 августа «Ромир» сообщил, что расходы россиян продолжают расти, в июле они увеличились на 8,1 процента в годовом выражении. Это в два раза больше, чем показатель официальной инфляции в этом месяце. При этом доля граждан, сокративших расходы на медицинские услуги и лекарства, за год выросла с шести до 16 процентов.

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