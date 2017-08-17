Россияне налегли на шоколад

Потребление шоколада в России в июле нынешнего года выросло на 24,8 процента в годовом выражении. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

За год спрос на бутилированную воду снизился на 1,4 процента (цена сократилась на 2,3 процента), спрос на кофе вырос на 1,5 процента (стоимость упала на 8,3 процента), а потребление молока сохранилось на прежнем уровне (цена выросла на 5,7 процента), отмечается в материалах исследования.

«Традиционный летний спад индекса "Кофе с молоком" продолжается второй месяц подряд. По итогам июля индекс простых удовольствий "похудел" на 3,2 процента относительно июня и остановился на отметке в 886 процентных пунктов. За год же индекс увеличился всего на 2,4 процента, что значительно ниже уровня накопленной инфляции в 3,9 процента», — резюмируют аналитики «Ромира».

Индекс «Кофе с молоком» отражает изменение цен и потребления продуктов не первой необходимости, таких как кофе, молоко, шоколад и питьевая бутилированная вода. Они относятся к набору «простых удовольствий», которыми пользуются все категории граждан вне зависимости от уровня доходов. Индекс показывает степень экономической уверенности россиян.

Ранее «Ромир» сообщил, что средний чек россиянина за одно посещение магазина в июле снизился до 503 рублей по сравнению с 517 рублями месяцем ранее. При этом расходы граждан увеличились на 8,1 процента в годовом выражении.