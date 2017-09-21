Большинство россиян ощутили рост цен

63 процента россиян за последние месяцы ощутили рост цен на продукты в магазинах. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом два процента респондентов сообщили, что цены упали. Еще 27 процентов не заметили изменений. По сравнению с мартом прошлого года доля граждан, ощутивших подорожание продуктов, упала почти на четверть (с 85 процентов), а количество отметивших их удешевление выросло в два раза (с 1 процента).

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Как показали результаты опроса, 23 процента опрошенных считают, что качество продуктов упало; 5 процентов рассказали об улучшении качества.

По последним данным Росстата, за неделю с 12 по 18 сентября индекс потребительских цен составил ноль процентов. С начала сентября инфляция упала на 0,1 процента, с начала года — увеличилась на 1,7 процента. Согласно оценке ЦБ, годовая инфляция в России равна 3,3 процента, Минэкономразвития сообщает о 3,2 процента. В Минфине считают, что она сохранится на таком уровне до конца 2017 года.