Россиян захотели оставить без крафтового пива

В России могут запретить крафтовое пиво, равно как и любое другое, изготовленное не по ГОСТу, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный депутатом от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.

Документ подразумевает создание реестра производителей пива, а также пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. В него будут включаться компании, изготавливающие продукцию по «государственным, национальным или международным стандартам». Что именно имеется в виду под ними, в законопроекте не уточняется.

Также в законопроекте прописан порог производственной мощности для пивоваренных компаний. Он будет установлен на уровне 50 тысяч декалитров в год (500 тысяч литров) против нынешних 300 тысяч декалитров. Предполагается, что компании должны будут оснастить свои мощности счетчиками для передачи данных в единую государственную систему.

Регулироваться будут и продажи пива и пивных напитков. В настоящее время под него попадает только крепкий алкоголь.

Законопроект уже получил одобрение Минфина. В ведомстве считают, что его принятие и исполнение позволит реализовать поручения министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова в части регулирования пивоваренной отрасли.

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