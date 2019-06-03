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В России отменят десять тысяч ГОСТов

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В ближайшее время в России отменят около десяти тысяч устаревших ГОСТов. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА Новости.

По словам Абрамова, старые требования мешают развитию бизнеса и экономики. В особенности это касается советских стандартов. «Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — отметил он.

Глава организации также отметил, что с 2012 года средний возраст ГОСТа сократился с 21 до 17 лет, а к 2021 году его планируется сократить до 10-11 лет.

В феврале сообщалось, что требованиям национального стандарта не соответствует около трети российских товаров, несмотря на то, что его указывают на упаковке. По действующим правилам, производители не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если на упаковке его не указывают.

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