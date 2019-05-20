Власти придумали логотип для органической продукции по всей России

Минсельхоз подготовил проект логотипа для единого российского бренда экологических продуктов питания. Соответствующий приказ размещен на портале публикации правовой информации.

Согласно документу, новым брендом для экологически чистой продукции отечественного производства предлагается сделать белый лист на зеленом фоне. Сопровождать его будут две надписи на кириллице и латинице: «Органик» в верхней части листа и Organic в нижней.

Отмечается, что благодаря логотипу покупатели смогут узнавать, что помеченная им продукция соответствует национальным российским и международным стандартам качества, предъявляемым к органическим продуктам.

О необходимости создания такого бренда в прошлом году говорил президент России Владимир Путин. В марте Россельхозбанк и Роскачество подписали договор о сотрудничестве в сфере создания и продвижения национального органического товарного знака.

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