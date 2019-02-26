В ЕС отказались признать халяльное мясо органическим

Европейский суд постановил, что мясо, изготовленное по исламским религиозным стандартам, не может продаваться с официальной европейской маркировкой «органическая пища». Об этом сообщило агентство Associated Press.

Дело было заведено по инициативе французской ассоциации зоозащитников в 2012 году. По вынесенному во вторник, 26 февраля, решению высшей судебной инстанции ЕС, мясо животных, которых не оглушают перед забоем, не соответствует высоким стандартам производства, необходимым для статуса органического продукта. Считается, что оглушение позволяет скоту меньше страдать.

По нормам шариата, однако, коров и овец забивают без предварительного оглушения. Эта практика, несмотря на негуманность, разрешена в большинстве стран Европы из соображений свободы отправления религиозных обрядов.

В 2017 году забой скота без оглушения электрическим током запретили в бельгийской Фландрии. Запрет раскритиковали мусульманская и иудейская общины, но большинство населения, судя по опросам, поддержали соответствующий законопроект.

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