Участников Исламской конференции в Берлине накормили свининой

Участникам 12-й Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили кровяную колбасу из свинины. Об этом пишет Die Welt.

Внимание на закуску обратил журналист Тункай Оздамар (Tuncay Özdamar), который опубликовал на своей странице в Twitter фотографии с мероприятия. «В буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину», — написал он.

Как отмечает Die Welt, участникам конференции, которая была посвящена налаживанию диалога с проживающими в Германии мусульманскими общинами и их интеграции, было предложено 13 видов закусок, при этом свиная колбаса не была подписана. В результате некоторые гости-мусульмане едва ее не попробовали.

Отмечается, что Федеральное министерство внутренних дел Германии, выступившее организатором мероприятия, уже принесло извинения всем, чьи чувства могли быть задеты.

В ноябре сообщалось, что в составе халяльной колбасы «Кавказская особая» мясокомбината «Царицыно», которая продавалась в Чечне, нашли свинину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!