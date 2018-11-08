Чеченских мусульман кормили колбасой со свининой

В Чечне провели экспертизу образцов халяльной колбасы «Кавказская особая» мясокомбината «Царицыно» на соответствие нормам шариата (комплекс предписаний в исламе). Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает «Кавказ. Реалии».

Сотрудники ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» обнаружили в составе продукта ДНК свиньи.

Между тем на упаковке колбасы указано, что она не содержит запрещенных ингредиентов и соответствует ГОСТу и техническим стандартам.

«Царицыно» уже был оштрафован на 100 тысяч рублей за добавление в халяльную продукцию свинины в августе 2018 года, сообщается на официальном сайте Советов муфтиев России.

По той же причине Духовное управление мусульман Чечни в июне 2017 года внесло колбасу «Дагестанская "Новинка"» торговой марки «Царицыно» в список запрещенных к употреблению продуктов, передавал портал ChechnyaToday.

В мае 2017 года мусульманин из американского города Дирборн в штате Мичиган подал в суд на крупную сеть ресторанов Little Caesars за торговлю под видом халяльной пиццей со свининой. Он обвинил компанию в искажении информации, незаконном обогащении и мошенничестве.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!