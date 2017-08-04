Семья мусульман из США пожаловалась на свинину в 14 «МакЧикенах» в «Макдоналдс»

Семья мусульман из Нью-Йорка обвинила «Макдоналдс» в том, что работник сети ресторанов быстрого питания специально подсунул им свинину в куриные сэндвичи «МакЧикен». Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает The Independent.

Инцидент произошел 31 июля в одном из заведений в городе Декейтер, штат Алабама. Семья, посещавшая парк развлечений Point Mallard Water Park, остановилась на обед в «Макдоналдс», где заказала 14 сэндвичей. Клиенты сразу заметили неладное, поскольку они регулярно питаются в этой сети ресторанов и хорошо знают вкус «МакЧикена». Одного из членов семейства дважды стошнило, когда он понял, что в бургере свинина вместо курицы.

Инцидент привлек внимание алабамского филиала национальной организации мусульман, в которой призвали провести расследование и уволить виновных, сообщает Al.com. Глава местного отделения Совета по американо-исламским отношениям Хаула Хадид (Khaula Hadeed) со своей стороны назвала случившееся «преднамеренным актом религиозной и этнической предубежденности».

«Это не похоже на ошибку, особенно в 14 сэндвичах», — заявила она.

Как отмечает The Independent, в «Макдоналдс» заявили, что специально свинину в «МакЧикены» никто не клал.

Мусульманам запрещено, в частности, употреблять свинину, а также мясо других животных, забитых или умерщвленных с нарушением традиций.