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РСХБ и Роскачество помогут аграриям повысить эффективность бизнеса

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Борис Листов

Соглашение о реализации комплекса мер по повышению качества и эффективности бизнес-процессов на предприятиях АПК в ходе круглого стола «Качество в агробизнесе», организованного Россельхозбанкоми Роскачеством при поддержке Минсельхоза России, подписали глава РСХБ Борис Листов и руководитель Роскачества Максим Протасов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ключевыми темами круглого стола стали инструменты для повышения качества управления и производимой продукции, особое внимание было уделено малым формам хозяйствования, а также продвижению отечественных брендов на международные рынки. В числе бесплатных мер государственной поддержки аграриям была предложена возможность управленческого консалтинга и сертификации продукции.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выступления отметила, что формирование и продвижение российских продовольственных брендов является одной из основных задач Минсельхоза в рамках деятельности по развитию экспорта АПК, а совместные усилия государства и бизнеса позволят качественной российской продукции занять достойное место на зарубежных рынках.

«Мы верим в потенциал отечественных сельхозпроизводителей и делаем все возможное для его реализации, уделяя особое внимание малому бизнесу. Именно этот сегмент способен стать драйвером развития отрасли», — заявил Борис Листов. «Многолетняя экспертиза РСХБ позволяет утверждать, что качество бизнес-процессов напрямую влияет на успех и конкурентоспособность предприятия. Полагаем, что аудит и консалтинг, предоставляемый совместно с Роскачеством, получит широкий отклик у клиентов Банка. Лучшие кейсы будут растиражированы на базе сети РСХБ, а это по сути вся территории России», — отметил он.

По словам Максима Протасова, для стабильного выпуска качественных товаров необходима минимизация «человеческого фактора», а это возможно только через внедрение системных управленческих подходов. «Совместная программа Роскачества и РСХБ по аудиту бизнес-процессов для агропредприятий дает возможность сельхозтоваропроизводителям бесплатно проверить уровень менеджмента в компании и усовершенствовать его», — подчеркнул он.

Борис Листов, отмечая исключительную роль малых форм хозяйствования для развития агробизнеса, подчеркнул приоритетность для РСХБ данного сегмента и готовность банка оказывать всестороннюю поддержку. «Малый бизнес на селе обладает огромным потенциалом, но, вместе с тем, нуждается в поддержке. Наш фестиваль "СВОЕ" способствует сбыту фермерских продуктов и уже зарекомендовал себя как эффективная площадка. Каждый посетитель фестиваля смог убедиться, что российские фермеры производят качественную и натуральную продукцию. Теперь мы идем дальше: совместный проект с Роскачеством позволит прямо на месте провести экспертизу и подтвердить высокое качество продуктов питания малых предпринимателей», — отметил он.

В 2019 году на ежегодном фестивале «СВОЕ» будут размещены мобильные лаборатории, где эксперты Роскачества проведут исследования фермерских продуктов питания на соответствие существующим нормам. По результатам экспертизы лучшие производители получат сертификат, подтверждающий соответствие российским стандартам качества. В 2019 году Россельхозбанк проведет фестиваль «СВОЕ» в 5 городах.

Первый фермерский фестиваль был организован в 2017 году. В 2018 году мероприятие вышло на федеральный уровень и состоялось в Туле, Ижевске, Великом Новгороде и Москве. Свыше 400 фермеров из разных регионов страны представили на фестивале различные подотрасли сельского хозяйства. Натуральную и полезную продукцию российских фермерских хозяйств попробовали и приобрели свыше 200 тысяч человек.

На круглом столе «Качество в агробизнесе» отдельно коснулись темы органической продукции. Россельхозбанк и Роскачество проведут для аграриев серию обучающих мероприятий по внедрению международных стандартов, применяемых к органической продукции.

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