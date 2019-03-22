Россельхозбанк по итогам 2018 года получил прибыль в 1,5 миллиарда рублей

Опорный банк российского АПК – Россельхозбанк (РСХБ) отчитался о результатах деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Банк впервые за последнее время получил прибыль в размере 1,5 миллиарда рублей. В условиях усиления банковской конкуренции Россельхозбанк продемонстрировал устойчивую положительную динамику кредитного портфеля с повышением его качества и сохранением высоких рыночных долей в кредитовании АПК.

«Государство возлагает большие надежды на агропромышленный комплекс, как ту отрасль, которая позволит стране найти новые резервы для прорывного роста», — говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Традиционные в этом смысле сектора экономики уже не могут сформировать необходимый для этого потенциал. Поэтому, безусловно, роль институтов, которые обеспечивают развитие АПК, в первую очередь Россельхозбанка, будет возрастать. При этом тот факт, что банк сегодня показывает достойные результаты, свидетельствует не только о его поддержке со стороны государства, но и об эффективном управлении в последние годы. Те бизнес-подходы, которые были заложены при Дмитрии Патрушеве, доказали свою состоятельность и стали образцом качественного банковского менеджмента», — подчеркнул эксперт.

В 2018 году РСХБ планомерно снизил cost of risk (цена риска) с 5,6 процентов в 2015 году до 2,8 процента. «Снижения стоимости рисков обусловлено увеличением качества кредитного портфеля банка, а также улучшением общей ситуации в экономике. Это общая тенденция и банк ей следует. Банк за последний год в целом хорошо нарастил кредитный портфель. И хорошо, что это сопровождается снижением объемов резервирования», — замечает Михаил Ганелин.

Эксперты объясняют положительный финансовый результат расчисткой баланса от проблемных активов и развитием транзакционного бизнеса. Директор департамента исследования рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Клапко в частности отмечает: «В структуре выручки у «Россельхозбанка» растет комиссионный доход, что является позитивным трендом».

Банк отчитался об увеличении чистого процентного дохода за 2018 год на 6,5 процента – до 67,4 миллиарда рублей по сравнению с 63,3 миллиарда рублей за 2017 год. Чистый комиссионный доход за 2018 год был увеличен на 6,6 процента — до 21,5 миллиарда рублей в сравнении с 20,2 миллиарда рублей за 2017 год. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 декабря 2018 года 47 процентов против 48,1 процента по итогам 2017 года.

Характерно, что при этом темпы кредитования РСХБ выше среднерыночных. Корпоративный кредитный портфель банка за год вырос на 15,6 процента до 1,8 триллиона рублей, розничный — на 19,5 процента до 434,2 миллиардов рублей. Сбережения населения в госбанке увеличились на 20,7 процента до 1,035 миллиарда рублей, средства компаний — на 3 процента до 1,386 триллиона рублей, следует из материала пресс-службы РСХБ. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы Группы составили 3,115 триллиона рублей, прирост за год составил 7,8 процента (+225,8 миллиарда рублей). Банк практически избавился от международных обязательств — их доля сократилась до 0,9 процента.

