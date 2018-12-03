Даниловский рынок задумали продать

Основной акционер строительной компании «ПИК» Сергей Гордеев рассматривает возможность приобретения Даниловского рынка — одного из самых популярных в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По информации издания, нынешний собственник рынка — ресторанный холдинг Ginza Project — ищет покупателя на объект уже в течение нескольких месяцев, периодически приостанавливая переговоры. Сергей Гордеев свое участие в переговорах «Коммерсанту» не подтвердил.

Материалы по теме Фильтруй базар! Где кормятся московские модники

До 2014 года Даниловский рынок, расположенный около станции метро «Тульская», принадлежал мэрии Москвы. Затем его купил холдинг Ginza Project, выплатив городу 425 миллионов рублей и взяв на себя обязательство вложить в реконструкцию объекта еще 800 миллионов. Впоследствии рынок был отремонтирован, вместе с торговой зоной здесь начали работать кафе и рестораны. «Организация фудкорта сделала Даниловский новой точкой притяжения и излюбленным местом встречи москвичей», — подчеркивается на сайте рынка.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценил текущую стоимость объекта в 1,5-2 миллиарда рублей, отмечает «Коммерсантъ».

В 2017-м в Москве сменил владельца другой крупный рынок — Черемушкинский. Его выкупила у Россельхозбанка структура бизнесмена Мирослава Мельника, в 1990-е открывшего в столице стрип-клуб Up&Down, рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря».

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!