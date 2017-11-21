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Группа ПИК подготовилась к вторичному размещению акций

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Сергей Гордеев
Сергей Гордеев

Консолидация контрольного пакета акций девелоперской группы ПИК позволит более эффективно реализовывать стратегию компании, а также добиться лучшей рыночной стоимости группы перед предстоящим SPO. Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказал основатель компании «Росбилдинг» и владелец практически 75 процентной доли одного из крупнейших застройщиков жилья в России группы ПИК Сергей Гордеев.

По его словам, при благоприятных условиях на рынке SPO компании может состояться в ближайшие 2–3 года.

В рамках программы по выкупу долей миноритариев он приобрел у владельцев бумаг более 24 процентов активов. При этом, отметил Сергей Гордеев, широкий круг инвесторов решил участвовать в дальнейшем росте стоимости компании. «Я считаю, что таким образом они положительно оценили и проведенные за последнее время корпоративные действия, включая утверждение новой дивидендной политики, и рост ликвидности акций, и рекордные операционные и финансовые результаты», — заявил он.

Сумма сделки, которая финансировалась за счет как заемных, так и собственных средств, составила более 42 миллиардов рублей. Погасить кредит Сергей Гордеев планирует примерно за 1–2 года — за счет дивидендов, а также доходов от других активов.

Присвоение аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) в 2017 году ПАО «Группа компаний ПИК» рейтинга кредитоспособности на уровне BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом, по словам Сергея Гордеева, основано на высокой рентабельности бизнеса, сильном денежном потоке, качестве корпоративного управления, низкой долговой нагрузке и высокой ликвидности. «Эти показатели адекватно отражают состояние и риски компаний в любом секторе, и наша индустрия не исключение. При этом, мы знаем, есть как среди аналитиков, так и в ЦБ мнение о том, что в целом существует высокий риск перегрева по индустрии. С моей точки зрения, это не так. Когда идет разговор о некоем пузыре, то, как правило, имеют в виду инвестирование с целью перепродажи. Но мы, как крупнейший продавец, уже несколько лет не видим таких покупок, более 95 процентов жилья приобретается для моментального использования», — отметил Сергей Гордеев.

По его словам, ГК ПИК на текущий момент привлекает финансирование с рынков капитала на уровне холдинговой компании, а не на проектном уровне. Это, по словам Сергея гордеева, возможно благодаря консолидированной МСФО-отчетности и высоким кредитным рейтингам на уровне холдинга.

«Привлечение средств головной компанией группы позволяет иметь существенную гибкость в управлении привлеченными средствами, в том числе при необходимости вносить их в капитал дочерних застройщиков, и мы не ожидаем каких-либо негативных изменений в этом отношении», — заявил он.

Комментируя слова президента Владимира Путина о возможной отмене долевого строительства и переходе на проектное финансирование, Сергей Гордеев отметил, что все будет зависеть от ключевой ставки и ставки по кредиту. «Если она снизится до 5 процентов, то тогда долевое строительство можно будет заместить банковским кредитованием; если же отменять долевое строительство при сегодняшних ставках по кредитам, цена на жилье вырастет. В принципе, для нашей компании такого рода решение стратегически выгодно, так как за счет наших технологий мы можем построить 25-этажный дом за два месяца и полностью сдать его с отделкой за шесть месяцев», — рассказал собеседник издания.

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