Российские банки нашли способ обойти санкции

Главные российские банки решили использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов в случае, если против кого-то из них США введут санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Эту схему банки начали разрабатывать совместно с Министерством финансов и Банком России в прошлом году. Она позволит выиграть время в случае, если кто-то из банков не сможет проводить валютные операции из-за санкций. Таким образом можно будет избежать резкого прекращения валютных расчетов.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — сообщил высокопоставленный чиновник.

В прошлом году в США был внесен законопроект о санкциях в отношении российских банков. Они предполагали блокировку и запрет на любое участие в американской финансовой системе. В частности, в законопроекте упоминались Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Этот законопроект так и не приняли, но недавно был предложен новый, в котором не упоминались конкретные банки.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что новые санкции не скажутся на банковских счетах россиян, поскольку Центробанк всегда готов подкрепить своей ликвидностью банк, попавший в сложное положение.

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