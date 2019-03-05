Европейский банк испугался россиян

Российский филиал датского Nordea Bank готовится прекратить кредитование российских клиентов из-за боязни санкций. об этом во вторник, 5 марта, передает Bloomberg со ссылкой на главу отечественного отделения кредитной организации Михаила Полякова.

По его словам, изменения в корпоративной политике связаны с риском попасть под санкции Евросоюза и США в случае обслуживания компаний, уже находящихся под ограничениями. По американским законам любой, кто совершает «существенные сделки» с контрагентом, находящимся в санкционном списке, сам рискует попасть в него.

Этот риск не окупается из-за низкой платежеспособности российских компаний, обусловленной слабым экономическим ростом в стране, отмечает Поляков. Не спасает даже возможность занимать средства дешево (ставки по вкладам и облигациям в евро ниже, чем в рублях).

На данный момент кредитный портфель Nordea в России составляет около двух миллиардов евро. Постепенно он будет сокращаться и замещаться займами скандинавским клиентам. При этом банк не собирается закрывать российский филиал целиком.

В конце прошлого года Nordea Bank был в числе банков (вместе со скандинавскими OP, Svenska Handelsbanken и Danske Bank), к которым подал иск российский бизнесмен Борис Ротенберг. Он жаловался на отказ в обслуживании счетов, принадлежащих ему и его компаниям. В отличие от своего брата Аркадия, Борис Ротенберг не входит в санкционные списки ЕС, поскольку является гражданином Финляндии. Одновременно он вместе с семьей попал под санкции США, и именно этим банки объяснили блокировку счетов.

В итоге суд Хельсинки отклонил иск, обосновав свое решение тем, что Ротенберг миллиардер, а значит, заблокированные счета не окажут существенного влияния на его состояние.

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