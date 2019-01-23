Санкции оставили российских олигархов без самолетов

Предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги остались без самолетов после того, как к ним применили санкций. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.

Сведения о продаже бизнес-джетов опубликованы на сайте брокера Boutsen Aviation. Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 оценивается в 25 миллионов долларов, он был оформлен на кипрскую компанию Damstone Limited. Аркадию Ротенбергу принадлежал самолет стоимостью 15 миллионов долларов, записанный на Olpon Investment Limited.

Как рассказал представитель Бориса Ротенберга, самолет планировалось приобрести на кредит банка Credit Suisse. После того как в 2014 году были введены санкции, банк перестал принимать платежи от компании Damstone Limited и без уведомления заемщика решил продать воздушное судно.

Сообщается, что санкции причиняют бизнесмену определенные неудобства, в частности нередко приходится корректировать рабочий график под возможность использования частных самолетов.

Братья Ротенберги попали в американские и европейские санкционные списки еще в 2014 году. В качестве причины были названы «тесные связи с Владимиром Путиным». В результате подконтрольным им банкам запретили занимать деньги на западных рынках.

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