Российский олигарх поставил Европу в тупик

Деньги российского миллиардера Бориса Ротенберга поставили в тупик крупные скандинавские банки, которые попали в юридическую коллизию из-за санкций со стороны Европейского союза и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Скандинавские банки стремятся доказать собственную чистоту, поэтому пытаются разобраться в юридическом тупике, в котором оказались из-за денег российских олигархов, попавших в санкционные списки. Так, финский Nordea Bank ожидает решения местного суда о судьбе денег Бориса Ротенберга, которые лежат в банке.

Проблема в том, что попавший в санкционный список США Борис Ротенберг имеет два гражданства: финское и российское, а законы Европейского союза запрещают банку блокировать счета граждан ЕС, однако попадание в санкционный список США требует все же блокировать эти деньги. При этом в европейском санкционном списке Бориса Ротенберга нет.

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Представители российского олигарха, пользуясь юридическим пробелом, подают иски против скандинавских финансовых организаций за то, что те отказываются проводить с деньгами миллиардера операции. Под тяжбы уже попали Svenska Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank Oyj и Danske Bank.

Глава подразделения риск-менеджмента в Nordea Джули Гальбо отмечает, что это тот самый случай, когда международная деятельность банка сталкивается с разными законодательными режимами стран. Комментировать разбирательство с бизнесменом по существу она отказалась, отметив, что тесно сотрудничает с финскими правоохранительными органами.

Борис Ротенберг занимает 83-е место в рейтинге 200 богатейших людей по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В санкционные списки США Ротенберг попал за приближенность к президенту России Владимиру Путину, а также за поддержку присоединения Крыма.

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