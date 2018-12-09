За Чубайса вступился обобравший дольщиков бизнесмен

Предприниматель Сергей Полонский поддержал председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, высказавшегося о неблагодарности российского общества к крупному бизнесу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Во всем мире это очевидные вещи. То, что в России сделали из предпринимателей плохих людей, — это нонсенс. В Америке есть Илон Маск, Стив Джобс и так далее. Я в целом с ним полностью согласен», — заявил Полонский.
По его мнению, общество всегда во всем винит бизнесменов, потому что «кто-то же должен быть виноватым». Он отметил, что не считает достойными критики предпринимателей средней руки, которые, по его словам, спасают население от голода.
«Ну а то, что у нас в некоторой степени люди инфанты — это известная история, и то, что он это озвучил и кого-то это взбеленило, ради бога, это прекрасно. Может хоть так активизируются лобные доли», — добавил коммерсант.
Чубайс в рамках Общероссийского гражданского форума заявил, что российское общество, с его точки зрения, глубоко инфантильно и за 25 лет ни разу не поблагодарило бизнес за восстановление страны, пополнение бюджета и создание источников финансирования. «Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами», — сказал он, заметив, что традиция высокой социальной ответственности отечественного бизнеса была заложена в XVIII веке.
Полонский владел одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп». Эта фирма фигурировала в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках этого дела бизнесмена в 2017 году признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей дольщиков жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Его приговорили к пяти годам колонии, но сразу после оглашения вердикта освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. В СИЗО Полонский, долгое время скрывавшийся от российского правосудия в Камбодже, просидел чуть более двух лет.