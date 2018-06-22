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Чубайсу побоялись давать пенсионные деньги россиян

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Анатолий Чубайс

Вкладывать пенсионные накопления россиян в наноиндустрию пока рано. Такое мнение выразил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, министерство финансов считает преждевременным инвестиции в высокорисковые активы, включая венчурные фонды и наноиндустрию. «Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — оценил Моисеев.

Моисеев не согласился с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, который ранее предлагал вложить пенсионные накопления россиян в наноиндустрию. Более того, чиновник напомнил, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны внимательно оценивать риски при выборе финансовых инструментов при выборе инвестиций.

Ранее в пятницу, 22 июня, Анатолий Чубайс выразил мнение, что судьба пенсионных накоплений предопределена, по его мнению, пенсионная система рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу.

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