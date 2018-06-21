Названа цель пенсионной реформы

Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев считает, что повышение пенсионного возраста в дальнейшем будет способствовать росту пенсий. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», — сказал Чеботарев.

По его мнению, без реформы уже через 5-10 лет ситуация усугубится: реальные пенсии россиян станут меньше. В связи с этим «при некоторых оговорках» Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста, отметил он.

«Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное — поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали [до пенсии]. А это целый комплекс вопросов», — заключил политик.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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