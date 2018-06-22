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Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы

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Анатолий Чубайс

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил уверенность, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит», — заявил он. С другой стороны, по словам Чубайса, «такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», имея в виду повышение пенсионного возраста.

В конце мая «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Сам Чубайс неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

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