Санкционному банку Ротенбергов открыли доступ к бюджету

СМП-банк братьев Ротенбергов и подконтрольный Юрию Ковальчуку банк «Россия», находящиеся под западными санкциями, получили доступ к средствам государственного бюджета. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на приказ премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Подконтрольной Ротенбергам организации разрешили хранить на депозитах временно свободные средства государственных компаний и резервы Фонда социального страхования (ФСС). «Это позволит банку активнее расширять свое присутствие на рынке государственных финансов, а также даст дополнительные возможности управления ликвидностью», — заявили изданию в СМП-банке.

Банку «Россия» также позволили хранить средства ФСС и деньги государственного бюджета, отмечает газета. Комментарий от представителей организации получить пока не удалось.

Братья Борис и Аркадий Ротенберги и Юрий Ковальчук попали в американские и европейские санкционные списки еще в 2014 году. Западные страны объясняли это решение в отношении бизнесменов «тесными связями с Владимиром Путиным». В результате подконтрольные им банки лишились возможности занимать деньги на западных рынках.