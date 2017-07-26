ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга

Евросоюз изменил формулировки, обосновывающие введение санкций против российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что предприниматель является известным российским бизнесменом, имеющим «тесные личные связи» с президентом России Владимиром Путиным. В более ранней версии документа Ротенберга называли «давним знакомым президента» и «бывшим спарринг-партнером» главы государства по дзюдо.

В новом обосновании включения Ротенберга в санкционные списки сообщается также о том, что с марта 2014 года Ротенберг и его компании получали госконтракты на общую сумму 7 миллиардов долларов. Кроме того, в журнале подчеркивается, что в 2015 году tего структуры заработали на этом 555 миллиардов рублей, многие из контрактов были одобрены без конкурса.

Как и в предыдущей редакции, в обосновании сообщается о том, что компания «Стройгазмонтаж» Ротенберга участвовала в строительстве моста в Крым. Предприниматель, по мнению ЕС, также связан с проектом «Детям России: адрес — Крым».

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Бизнесмен пытался оспорить введенные против него ограничительные меры, ссылаясь на размытость и неточность формулировок ЕС.

В ноябре 2016 года трибунал Суда Евросоюза признал необоснованными санкции ЕС против Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015-го. При этом ограничения, действовавшие после марта 2015 года, были признаны законными.

В конце сентября 2014 года стало известно, что банк Nordea прекратил обслуживание финского счета компании Longvic Capital, подконтрольной Ротенбергу. До этого в Италии была арестована собственность Ротенберга, в том числе вилла на Сардинии.

Администрация США в апреле 2014 года ввела санкции против 17 компаний, включая подконтрольный Ротенбергам СМП Банк и его дочернюю структуру Инвесткапиталбанк. В конце июля Аркадий Ротенберг попал также и в черный список Евросоюза.