Ротенберг заявил о нежелании менять налоговое резидентство из-за санкций

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что останется налоговым резидентом России даже в том случае, если будет принят законопроект, позволяющий лицам из санкционных списков менять резидентство. Об этом бизнесмен заявил «Интерфаксу» в среду, 15 февраля.

«Я налоговый резидент РФ и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят», — подчеркнул Ротенберг, отметив, что выплачивает значительную сумму налогов, которая остается в бюджете без каких-либо разговоров о компенсации.

13 марта комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку в налоговый кодекс, согласно которой физлица, попавшие под персональные санкции, смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если они проводят в стране более 183 дней.

28 декабря владелец USM Holdings Алишер Усманов заявил, что вернет статус налогового резидента России, когда перестанет занимать должность президента Международной федерации фехтования (FIE).

