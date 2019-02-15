Российский олигарх проиграл в европейском суде

Российский олигарх Борис Ротенберг проиграл в окружном суде Хельсинки дело против банков Svenska Handelsbanken, Nordea, OP Corporate Bank Oyj и Danske Bank. Бизнесмен требовал разморозить его средства в иностранных финансовых организациях невзирая на западные санкции против него, хотя он сам является гражданином Финляндии. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.

Ротенберг настаивал, что из-за заморозки его средств и невозможности использовать собственные счета под угрозой оказались его активы, которые он должен обслуживать на территории Европы. Представители российско-финского бизнесмена настаивали, что наличие у него гражданства страны-члена Европейского союза означает, что скандинавские банки не могут ограничивать его право на пользование банковскими услугами.

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«Дело Ротенберга» поставило скандинавские банки в тупик, так как, согласно действующему законодательству, они не могут запретить бизнесмену пользоваться своими счетами, однако санкции США вынуждают европейские банки ограничивать доступ российско-финского бизнесмена к собственным деньгам. При этом европейские власти санкций против Ротенберга не вводили, из-за чего и появилась юридическая коллизия.

Однако суд Хельсинки аргументы не убедили. Власти пришли к выводу, что раз россиянин является миллиардером, то частичная заморозка его активов в скандинавских банках никак не может отразиться на судьбе его европейских активов, так как состояние бизнесмена позволяет ему перечислять средства за стандартные платежи: обслуживание недвижимости, оплата налогов и тарифов ЖКХ.

Борис Ротенберг занимает 83-е место в рейтинге 200 богатейших людей по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Под санкции США он попал за близость к президенту России Владимиру Путину, а также за поддержку присоединения Крыма.

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