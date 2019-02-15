Российский олигарх раздал бизнес детям

Один из богатейших бизнесменов России, основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов решил передать часть бизнеса своим детям, а именно сыновьям Кириллу и Никите. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Олигарх задумал переписать на детей 65 процентов акций золотодобывающей компании Nordgold, в которой самому Мордашову принадлежит 99 процентов через холдинговую компанию «Севергрупп». Долей в золотодобывающей компании сыновья будут владеть через компанию «КН-холдинг», в котором у братьев равная доля владения.

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Сам Мордашов рассказал «Ведомостям» о том, что таким образом намерен ввести сыновей в бизнес, чтобы они «вошли в курс дел». При этом бизнесмен сохранит за собой крупную долю в компании и планирует наблюдать за работой фирмы. Для сыновей он будет выступать в качестве ментора и наставника. Сыновья пока не будут допущены в совет директоров компании, по словам Мордашова, это может произойти в будущем.

Алексей Мордашов в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes занимал вторую строчку. Его состояние оценивалось в 18,7 миллиарда долларов. Сыновьям Мордашова — Кириллу и Никите — 19 и 18 лет соответственно.

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