В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом

Около трети продающихся в российских магазинах товаров не соответствуют требованиям ГОСТа, несмотря на то, что указывают его на упаковке, сообщил глава Роскачества Максим Протасов, которого цитирует ТАСС.

«На упаковке и в маркировке более чем 40 процентов испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам. Однако исследования Роскачества показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует», — отметил Протасов.

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В качестве примера он привел недавнее исследование сыра сорта «российский»: из 30 проверенных образцов семь указали на упаковке ГОСТ, однако ни один из них не соответствовал требованиям стандарта.

По словам Протасова, Роскачество поддерживает недавнюю инициативу Росстандарта о введении штрафов в размере одного процента от годовой выручки производителя за нарушение требований ГОСТа. По его словам, упоминание ГОСТа на упаковке служит для компаний «беспроигрышным маркетинговым ходом», что может привести к его обесцениванию.

По действующим правилам, производители не обязаны соблюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упаковке. В этом случае обязательными для них становятся более простые Технические условия.

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