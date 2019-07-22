Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, который добывается из панцирей саранчи, сообщают «Известия».
Отмечается, что такая добавка станет заменителем традиционных наполнителей из отходов мясной промышленности, которые входят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности. «Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо», — сказал профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.
Эксперт добавил, что на разведение саранчи требуется меньше затрат, чем на разведение коров. При этом по своей пищевой ценности саранча по многим параметрам превосходит говядину. Кроме того, продукты с такими добавками будут полезны тем, кто страдает атеросклерозом и гипертонией, пишет издание.
В апреле были опубликованы результаты опроса консалтинговой компании Deloitte, согласно которым россиян не устраивает качество колбасных изделий, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов.
В январе вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. В частности, планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D.