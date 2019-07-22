Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи

Ученые из Университета ИТМО работают над созданием биологических добавок в продукты питания на основе хитина, который добывается из панцирей саранчи, сообщают «Известия».

Отмечается, что такая добавка станет заменителем традиционных наполнителей из отходов мясной промышленности, которые входят в состав колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности. «Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо», — сказал профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

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Эксперт добавил, что на разведение саранчи требуется меньше затрат, чем на разведение коров. При этом по своей пищевой ценности саранча по многим параметрам превосходит говядину. Кроме того, продукты с такими добавками будут полезны тем, кто страдает атеросклерозом и гипертонией, пишет издание.

В апреле были опубликованы результаты опроса консалтинговой компании Deloitte, согласно которым россиян не устраивает качество колбасных изделий, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов.

В январе вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. В частности, планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D.

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