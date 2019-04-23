В России появится новый стандарт качества продуктов

Роспотребнадзор разработал новые принципы определения качества пищевых продуктов. Они закреплены в законопроекте, подготовленном ведомством, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Отмечается, что документ готовился в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева. Он вводит понятие «качество пищевой продукции» и закрепляет принципы здорового питания.

Для того чтобы продукт был признан качественным, он должен соответствовать трем критериям: безопасности, полноценности рациона и потребительских свойств.

Законопроект станет частью национальной Стратегии повышения качества пищевой продукции в России, рассчитанной до 2030 года.

Ранее аналогичные поручения Медведев давал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Тогда они касались совершенствования контроля качества продуктов питания и воды. Роспотребнадзор, в свою очередь, занимается созданием интерактивной карты качества питьевой воды и воздуха. Ожидается, что она будет готова к 2021 году.

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