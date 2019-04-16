Число россиян с ожирением удвоилось за несколько лет

За последние несколько лет значительно увеличилось число россиян, страдающих ожирением. С 2011 года среди взрослого населения от 18 лет и старше показатель заболеваемости ожирением вырос почти в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Ирину Брагину.

«Мы исходили из того, что в России 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин имеют избыточную массу тела», — сказала Брагина.

По ее словам, среди старшего поколения доля людей с избыточным весом больше, чем среди молодежи. Также растут показатели детского ожирения.

Замглавы ведомства отметила, что, согласно результатам совместного мониторинга Роспотребнадзора и академического института питания, в рационе граждан слишком много жира и мало белка. Такое питание может спровоцировать диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что более половины смертей в России связаны с болезнями, возникшими на фоне неправильного питания. В декабре министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что нерациональный выбор продуктов способствует росту ожирения среди граждан.

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