Вкусовые пристрастия россиян раскритиковали

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о нерациональном подходе россиян к выбору продуктов, что способствует росту ожирения. Об этом она заявила на заседании Совета законодателей, передает «Интеферакс».

По ее словам, российские граждане едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, а каждый пятый житель страны питается фастфудом, в особенности жители мегаполисов.

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Скворцова отметила, что ожирением страдают 25 процентов женщин и 27 процентов мужчин в возрасте 35-40 лет, причем рост распространенности ожирения у мужчин вырос в два раза. В возрасте 55-64 лет избыточный вес выявляется у 36 и 52 процентов соответственно.

В связи с этим 2019 год пройдет под девизом борьбы с потреблением сахара и соли, подчеркнула министр. Ведомства рассмотрят предложение экспертов, например введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара. Также Скворцова попросила поддержать законопроект о йодировании соли. Она отмечает, что эта мера поможет уменьшить число заболеваний щитовидной железы у детей.

В ноябре депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил запретить для реализации в образовательных учреждениях газированные напитки и сладости. Ранее, предложение ввести акцизы для газировки поступило от Экспертного совета при правительстве, Минздрав его поддержал.

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