В Госдуме захотели ограничить продажу сладкого школьникам

Запретить продавать в образовательных учреждениях газированные напитки и сладости предложил правительству депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение депутат направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Свищев просит запретить в школах продажу сладких газированных напитков, продуктов с повышенным содержанием сахара, «а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара».

Все это, по мнению депутата, будет способствовать укреплению здоровья нации. Также в обращении к премьеру Свищев предложил направлять прибыль от акцизов, которые планируется вводить для сладких газированных напитков, на лечение ожирения.

Как сообщалось ранее, предложение ввести акцизы для газировки поступило от Экспертного совета при правительстве, Минздрав его поддержал. По словам авторов инициативы, такая мера должна способствовать переходу граждан на правильное питание и снижению потребления сахара.

От ожирения, вызванного в том числе фастфудом и газировкой, сегодня страдают 2 миллиона россиян. В 2017 году их стало больше на 6 процентов по сравнению с 2016-м.

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