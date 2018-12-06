Смерть россиян объяснили неправильным питанием

Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета», — отмечается в сообщении. В Роспотребнадзоре также указывают, что растет распространенность ожирения у женщин и мужчин.

В ведомстве отмечают, что решением проблемы может стать информирование потребителей о составе продуктов «максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно». Каким образом должна выглядеть маркировка, не уточняется.

Подавляющее большинство россиян (91 процент опрошенных) признавались, что им приходилось экономить на еде. Более четверти граждан тратят на еду более половины своего дохода.

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